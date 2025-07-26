Новые дома, спорткомплекс и гостиницу построят в Зябликово по программе КРТ

«Город проработал проект комплексного развития двух депрессивных участков общей площадью 14,59 га на юге столицы. В совокупности там планируется построить 200,15 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты. Первые этажи в новостройках будут нежилые — там смогут открыться предприятия малого бизнеса. Благодаря этому в районе появится 1,4 тыс. рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок составят 37,95 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 629,46 млн руб. Реализовать проект планируется в течение шести лет», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.