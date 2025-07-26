Новые дома, спорткомплекс и гостиницу построят в Зябликово по программе КРТ

«Город проработал проект комплексного развития двух депрессивных участков общей площадью 14,59 га на юге столицы. В совокупности там планируется построить 200,15 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты. Первые этажи в новостройках будут нежилые — там смогут открыться предприятия малого бизнеса. Благодаря этому в районе появится 1,4 тыс. рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок составят 37,95 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 629,46 млн руб. Реализовать проект планируется в течение шести лет», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
На ул. Ясеневая, вл. 48 появится общественно-деловое пространство, а в Задонском проезде, вл. 1а построят жилые дома. Рядом есть несколько школ, детских садов, аптек и магазинов. Обе площадки находятся недалеко от станций метро. От участка в Задонском проезде можно дойти до станций «Шипиловская» и «Борисово» Люблино-Дмитровской линии. Рядом с площадкой на ул. Ясеневая расположены станции «Красногвардейская» и «Зябликово».
«В Задонском проезде возведут жилые дома суммарной площадью квартир ориентировочно 9,2 тыс. кв. м. Рядом построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6,3 тыс. кв. м, очистные сооружения и качественную инженерную инфраструктуру. В свою очередь, на участке площадью 1,43 га на ул. Ясеневая создадут общественно-деловое пространство: там возведут многофункциональный комплекс с гостиницей площадью почти 27 тыс. кв. м», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.