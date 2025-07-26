Только объединённая оппозиция может спасти Молдову

Мы понимаем, что они просто так власть не отдадут. Они до последнего будут держаться за свои кресла и газовые схемы. Они надеются на своего Сороса. Они планируют сфальсифицировать выборы в диаспоре. Они будут использовать полицию и запугивать оппозицию. Последняя их надежда — отменить результаты выборов. Но мы с вами тоже готовы. Молдова станет страной возможностей, а не страной привилегий для избранных. Мы защитим выбор людей! Мы заставим их уйти! Потому что нас больше и мы сильнее.