Только объединённая оппозиция может спасти Молдову

Каждый день люди из районов говорят нам: «Объединяйтесь и отправьте этих преступников в отставку!» И мы — INIMA MOLDOVEI, Социалисты, Коммунисты и «Будущее Молдовы» — ответили на этот призыв.
Наша цель — не просто пройти в парламент и победить PAS. Наша миссия -остановить разрушение Молдовы. Мы объединяемся, чтобы восстановить экономику, снизить тарифы, вытащить страну из долговой ямы. Мы вернём людям веру в свою родину. Мы вернём людям справедливость, заботу, уважение и безопасность. Мы вернём стране суверенитет, достоинство и процветание.
Мы понимаем, что они просто так власть не отдадут. Они до последнего будут держаться за свои кресла и газовые схемы. Они надеются на своего Сороса. Они планируют сфальсифицировать выборы в диаспоре. Они будут использовать полицию и запугивать оппозицию. Последняя их надежда — отменить результаты выборов. Но мы с вами тоже готовы. Молдова станет страной возможностей, а не страной привилегий для избранных. Мы защитим выбор людей! Мы заставим их уйти! Потому что нас больше и мы сильнее.