Жители Башкирии за полгода потратили на презервативы 83,1 млн рублей

За первые шесть месяцев 2025 года жители Башкортостана потратили 83,1 млн рублей на покупку презервативов в аптеках. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда расходы составили 79,1 млн рублей. Об этом со ссылкой на маркетинговое агентство DSM Group сообщил РБК-Уфа.
Рост выручки не связан с увеличением спроса. Напротив, количество проданных упаковок сократилось на 10,7% — с 248,4 тыс. в первом полугодии 2024 года до 221,7 тыс. в текущем.
Аналитики отмечают, что снижение продаж барьерных контрацептивов в республике продолжается уже несколько лет подряд. В 2024 году этот показатель и вовсе достиг пятилетнего минимума.
Похожая ситуация наблюдается и в целом по стране: россияне стали покупать на 5,9% меньше упаковок презервативов (8,8 млн против 9,3 млн годом ранее), но потратили на них на 5,7% больше — 3,8 млрд рублей.
Основная причина роста выручки — увеличение цен. В Башкирии средняя стоимость упаковки презервативов за год выросла на 17,7% — с 318,5 до 374,9 рубля. По России цены поднялись на 12,2%, достигнув 430,9 рубля за упаковку.
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