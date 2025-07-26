Жители Башкирии за полгода потратили на презервативы 83,1 млн рублей

За первые шесть месяцев 2025 года жители Башкортостана потратили 83,1 млн рублей на покупку презервативов в аптеках. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда расходы составили 79,1 млн рублей. Об этом со ссылкой на маркетинговое агентство DSM Group сообщил РБК-Уфа.