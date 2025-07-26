Защитный вал в Анапе полностью ликвидировали

После того, как крупные выбросы перестали атаковать золотые пляжи Анапы, от печатной насыпи было принято избавиться. Защитный вал ликвидирован на двух участках — от Лечебного пляжа в Анапе до с. Витязево. Но часть его оставили в районе Джемете. Там до сих пор работают водолазы и поднимают мазут со дна.