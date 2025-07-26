Защитный вал в Анапе полностью ликвидировали

Пляжам Анапы возвращают привычный вид. Защитный вал на берегу моря полностью убран. Песчаную насыпь возвели после разлива мазута в декабре 2024 года, чтобы ограничить доступ нефтепродуктов. Тогда власти Кубани начали поиск решений по ликвидации ЧС из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Из двух суден вылилось в море около 3 тысяч тонн топочного мазута.
Для спасения Анапы привлекли ученых. После проведенных опытов на берегах Анапы появились полипропиленовые сети — они собирали мазут на себя. После того, как они загрязнялись, сети меняли.
Защитный вал вырос на несколько десятков километров. Свою роль он выполнил блестяще. Мелкие фракции нефтепродуктов оставались на узкой полоске берега, а остальная часть пляжей оставались чистой.
После того, как крупные выбросы перестали атаковать золотые пляжи Анапы, от печатной насыпи было принято избавиться. Защитный вал ликвидирован на двух участках — от Лечебного пляжа в Анапе до с. Витязево. Но часть его оставили в районе Джемете. Там до сих пор работают водолазы и поднимают мазут со дна.
«На завершающем этапе специальная техника, которой провели механизированную очистку пляжей, многократно просеивает и этот песок, чтобы убрать из него нефтепродукты и остаточный мусор», — рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.
В Анапе сохраняется запрет на купание в Черном море. Роспотребнадзор говорит о плохих анализах почвы и воды.