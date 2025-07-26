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Красноярск накроет пятибалльная буря 27 июля

Последнее воскресенье июля, 27-го, метеозависимым красноярцам может омрачить геошторм.

Последнее воскресенье июля, 27-го, метеозависимым красноярцам может омрачить геошторм. По данным сервиса «Гисметео», сила бури завтра оценят в пять баллов.

Пикового значения колебания магнитосферы достигнут ориентировочно в 16 часов. Утром метеообстановка будет спокойной, а в обед и около полуночи зафиксируют бурю мощностью четыре балла.

Следующие пятибалльные геовозмущения прогнозируют 2 и 3 августа.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» об авиапроисшествии в местном аэропорту.

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