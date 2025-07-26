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В Ростовской области подросток на мотоцикле сбил пешехода

После ДТП с мотоциклом пешехода отвезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя мотоциклом марки GASI, не справился с управлением и совершил наезд на 42-летнего пешехода.

Как сообщили в донской Госавтоинспекции, инцидент произошел 25 июля около 21:20 на улице Ивушка, на территории садового товарищества «Содружество». В результате аварии пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия. В ведомстве напомнили родителям о необходимости строго контролировать доступ детей к транспортным средствам и пресекать попытки управления мотоциклами, автомобилями и мопедами без соответствующих прав и навыков.

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