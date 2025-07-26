Трехлетнего пациенты из Читы спасли в Иркутске

Одна операция и всего три разреза. В Иркутской областной детской больнице спасли трехлетнего пациента из Читы. Обследование выявило у мальчика диафрагмальную грыжу — аномалию, при которой органы брюшной полости смещаются в грудную, что требует хирургической коррекции. Об этом случае рассказал главный врач Юрий Козлов.