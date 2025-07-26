Трехлетнего пациенты из Читы спасли в Иркутске

Одна операция и всего три разреза. В Иркутской областной детской больнице спасли трехлетнего пациента из Читы. Обследование выявило у мальчика диафрагмальную грыжу — аномалию, при которой органы брюшной полости смещаются в грудную, что требует хирургической коррекции. Об этом случае рассказал главный врач Юрий Козлов.
— Через три миниатюрных разреза диаметром всего 3 мм мы ввели инструменты и эндоскоп в левую плевральную полость, — пояснил детский хирург. — Обнаружив патологически высоко расположенный участок диафрагмы, провели пластику диафрагмы: аккуратно погрузили избыток ткани в сторону брюшной полости и наложили прочные швы на мышечные края диафрагмы, вернув купол диафрагмы в его нормальное анатомическое положение.
Благодаря современным технологиям операция длилась всего 60 минут. При этом серьезная аномальная была исправлена, травматичность и риски болевого синдрома минимальны, а ребенок быстрее пойдет на поправку.
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