Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на перекрестке Шота Руставели и Бабура в Ташкенте временно ограничат

В выходные на перекрестке улиц Шота Руставели и Бабура в Ташкенте временно ограничат движение транспорта из-за строительных работ.

Источник: Хокимият Ташкента

С 22:00 25 июля до 06:00 26 июля будет закрыт односторонний участок улицы Бабура — от перекрестка с Руставели до пересечения с улицей Нукус. В это время на перекрестке будет разрешен только поворот направо.

Кроме того, с 22:00 25 июля до 03:00 28 июля при движении по улице Бабура нельзя будет ехать прямо и налево — останется доступным только правый поворот. Со стороны Шота Руставели будет запрещен поворот налево, но можно будет двигаться прямо или направо.

Работы проводятся в выходные дни, чтобы снизить нагрузку на дороги и сократить неудобства для водителей.