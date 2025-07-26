Движение на перекрестке Шота Руставели и Бабура в Ташкенте временно ограничат

Кроме того, с 22:00 25 июля до 03:00 28 июля при движении по улице Бабура нельзя будет ехать прямо и налево — останется доступным только правый поворот. Со стороны Шота Руставели будет запрещен поворот налево, но можно будет двигаться прямо или направо.