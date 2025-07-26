Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту датчики белорусского предприятия

В Госкомвоенпроме Беларуси рассказали, что российская ракета «Союз-2.1б» вывела в космос спутники с уникальными белорусскими звездными датчиками.
Запуск ракеты состоялся 25 июля на космодроме «Восточный». Ракета улетела со двумя спутниками «Ионосфера-М» № 3 и № 4, а также 18 малыми космическими аппаратами (кубсатами).
Спутники, которые входят в космическую систему «Ионозонд», в частности будут изучать распределение озона в верхних слоях атмосферы, контроль уровня радиации и отслеживать другие значимые параметры среды.
«В составе космических аппаратов (КА) “Ионосфера-М” № 3 и № 4 выведены на орбиту два высокоточных звездных датчика производства ОАО “Пеленг” с погрешностью определения ориентации не хуже одной угловой секунды», — говорится в сообщении.
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