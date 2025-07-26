Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре врачи спасли ногу подростка с редкой костной опухолью

В Самаре хирурги Клиник СамГМУ провели сложную операцию 13-летнему мальчику области с гигантской остеохондромой.

В Самаре хирурги Клиник СамГМУ провели сложную операцию 13-летнему мальчику области с гигантской остеохондромой. Подробности рассказала пресс-служба вуза.

Костный нарост на голени сдавливал подколенную артерию и угрожал некрозом конечности. Без срочного вмешательства пациенту могла грозить ампутация.

Подросток приехал на лечение из Оренбургской области. Он активно занимался спортом и начал жаловаться на боли в ноге и уплотнение мышц.

После обследования врачи выявили крупную остеохондрому, сдавливавшую артерию и находившуюся вблизи важного нерва, отвечающего за движения стопы.

Во время операции удалось аккуратно удалить опухоль, не повредив сосуды и нерв, избежав риска пластики артерии.

Пациент проходит восстановление. Медики надеются, что уже осенью он сможет вернуться к спортивным тренировкам.

Ранее самарский психиатр рассказал, как травмы мозга влияют на психическое здоровье.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.