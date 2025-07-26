В Самаре врачи спасли ногу подростка с редкой костной опухолью

В Самаре хирурги Клиник СамГМУ провели сложную операцию 13-летнему мальчику области с гигантской остеохондромой. Подробности рассказала пресс-служба вуза.
Костный нарост на голени сдавливал подколенную артерию и угрожал некрозом конечности. Без срочного вмешательства пациенту могла грозить ампутация.
Подросток приехал на лечение из Оренбургской области. Он активно занимался спортом и начал жаловаться на боли в ноге и уплотнение мышц.
После обследования врачи выявили крупную остеохондрому, сдавливавшую артерию и находившуюся вблизи важного нерва, отвечающего за движения стопы.
Во время операции удалось аккуратно удалить опухоль, не повредив сосуды и нерв, избежав риска пластики артерии.
Пациент проходит восстановление. Медики надеются, что уже осенью он сможет вернуться к спортивным тренировкам.
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