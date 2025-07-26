Промышленность Красноярского края показала спад в первом полугодии

Промпроизводство в Красноярском крае за январь-июнь 2025 года сократилось на 3,1%. Данные представил Красноярскстат в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.
В добывающем секторе падение составило 3,4%. Сильнее всего снизилась добыча металлических руд — на 13,2%, а прочих полезных ископаемых — почти на 25%. Однако угледобыча выросла на 7,7%, а услуги в этой сфере — на 10,2%.
Обрабатывающая промышленность сократилась на 3,8%. Производство кокса и нефтепродуктов упало почти на четверть, металлургия — на 3,9%. При этом выпуск металлических изделий увеличился на 6,3%.
Химическая отрасль показала рост на 1,3%, а фармацевтика — на 6,9%. В то же время производство резиновых и пластмассовых изделий снизилось почти на 17%, а других неметаллических продуктов — на 13,3%.
Автомобилестроение выросло на 2,4%, машиностроение — на 7,3%. Выпуск электрооборудования упал на 26,1%, остальных транспортных средств — почти на 20%.
Пищевая промышленность сократилась на 0,1%, производство напитков — на 3,9%, текстиля — на 26,1%, одежды — на 5%.
Положительная динамика зафиксирована в энергетике — рост на 2,2%, а также в сфере водоснабжения и утилизации отходов — плюс 6,4%.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что регион накроет новая магнитная буря.