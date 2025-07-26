Дофамин и трансжиры: как есть фаст-фуд без вреда для здоровья

22 июля мир отметил День вредной еды. «Вечерняя Москва» вместе со специалистами выяснила, что такое неправильная пища и чем ее заменить.
Под «вредной пищей» обычно понимают продукты и напитки, которые при чрезмерном употреблении наносят ущерб здоровью. Их ключевые характеристики:
Высокая калорийность. Много «пустых» калорий (из-за сахара, нездоровых жиров), но мало витаминов, минералов, клетчатки, белка;Избыток сахара: это газировки, сладости, выпечка, сладкие йогурты, многие соусы. Провоцирует скачки сахара в крови, ожирение, диабет 2-го типа, кариес;Избыток нездоровых жиров — трансжиров. Содержатся в частично гидрогенизированных маслах (некоторое печенье, пирожные, маргарин, фритюр). Настоящий враг: они повышают «плохой» холестерин, снижают «хороший», резко увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. ВОЗ призывает к их полному устранению из пищевой цепочки;Избыток насыщенных жиров: жирное мясо, колбасы, сосиски, жирные сыры, пальмовое масло;Высокое содержание соли: чипсы, соленые снеки, фастфуд, консервы, полуфабрикаты. Способствует развитию гипертонии, болезней сердца и почек.
Как это ни парадоксально, но, даже когда мы знаем о вреде того или иного продукта, нас непреодолимо тянет его съесть. И психологи прекрасно знают почему.
— Например, сладкая и жирная пища стимулирует выброс дофамина — «гормона удовольствия», — говорит «Вечерней Москве» кандидат психологических наук Ирина Раменкова. — Это создает краткосрочное ощущение счастья и комфорта. Мозг запоминает эту связь и требует повторения.
Кроме того, если вы долго не ели, уровень сахара в крови падает. Тело требует быстрой энергии, и проще всего получить ее из простых углеводов — сладкого, мучного.
— Есть еще и фактор диет! — продолжает специалист. — Например, отказ от любимых, пусть и не самых полезных продуктов приводит к срывам и перееданию. Знайте: полный запрет контрпродуктивен. Позволять себе любимую еду иногда — ключ к долгосрочному успеху и психологическому комфорту. Это не «вред», а часть сбалансированного подхода.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Павел Сюткин, кулинарный историк:
— Понятие «полезности» еды меняется. Например, на Руси были очень популярны щи — жирный суп с мясом. Почему? Крестьянин постоянно был в поле, работал по дому, расходовал много энергии и восполнял ее за счет еды. Сегодня же такая пища просто не нужна. Мы переходим на «полезную» еду. Сегодня в ходу больше белковая еда.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.
Некоторые «полезные» продукты раньше считались вредными! Яйца — из-за холестерина. Кофе считался вредным для сердца. Картофель попадал в черные списки из-за высокого гликемического индекса.
ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕКУСИТЬ ФАСТФУДОМ.
Не допускайте сильного голода: ешьте регулярно (каждые 3−4 часа) сбалансированную пищу;Пейте воду: иногда жажда маскируется под голод;Высыпайтесь: недосып нарушает баланс гормонов голода;Не ходите в магазин голодным;составляйте список покупок заранее и придерживайтесь его;Самый важный совет! Запланируйте умеренную порцию любимого «вредного» лакомства 1−2 раза в неделю.
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