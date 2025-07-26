Дофамин и трансжиры: как есть фаст-фуд без вреда для здоровья

— Понятие «полезности» еды меняется. Например, на Руси были очень популярны щи — жирный суп с мясом. Почему? Крестьянин постоянно был в поле, работал по дому, расходовал много энергии и восполнял ее за счет еды. Сегодня же такая пища просто не нужна. Мы переходим на «полезную» еду. Сегодня в ходу больше белковая еда.