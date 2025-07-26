В Омске открыли сквер и памятник легендарному тренеру Анатолию Тарасову

Анатолий Тарасов известен не только как создатель уникальных тренировочных методик, но и как инициатор создания юношеского хоккейного турнира «Золотая шайба», который более 60 лет назад дал старт карьерам тысяч юных спортсменов, включая известных омских хоккеистов. Его имя внесено в Зал мировой хоккейной славы и Зал славы Международной федерации хоккея. Памятник Тарасову станет еще одним напоминанием о выдающемся человеке, который стал примером для многих поколений хоккеистов и символом любви к спорту.