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В Омске открыли сквер и памятник легендарному тренеру Анатолию Тарасову

Современный сквер станет общественным пространством для отдыха и спорта.

Источник: Комсомольская правда

В Омске состоялось торжественное открытие сквера и памятника Анатолию Тарасову — выдающемуся тренеру, основоположнику отечественной школы хоккея с шайбой. Памятное пространство разместилось у ледового дворца имени Евгения Шастина в Советском округе.

Мероприятие собрало представителей власти, спортивной общественности и жителей города. В церемонии приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, сенатор Российской Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, мэр Омска Сергей Шелест, заслуженный тренер России по хоккею Евгений Шастин и другие почетные гости.

«Омск — это хоккейный город, и сегодня мы чествуем человека, который олицетворял собой силу, дух и развитие отечественного хоккея. Символично, что памятник установлен рядом с Ледовым дворцом имени Евгения Шастина, где занимаются тысячи ребят. Это живое продолжение дела Анатолия Владимировича Тарасова», — отметил губернатор Виталий Хоценко.

Проект реализован благодаря инициативе общественников при поддержке правительства Омской области, администрации города, семьи Анатолия Тарасова и фонда «Карелин-Фонд». Сенатор Александр Карелин отметил, что проект задумывался как нечто большее, чем просто памятник.

«Мы хотели создать место, куда приходят семьи, молодежь, люди с активной жизненной позицией. Здесь каждый сможет черпать вдохновение и становиться сильнее», — заявил он.

По словам Евгения Шастина, открытие сквера и памятника — важный шаг в сохранении и передаче спортивного наследия Тарасова.

«Его имя неразрывно связано с историей отечественного хоккея. Он дал импульс массовому детскому спорту и воспитал в нас мужество и силу духа. Я горжусь, что этот проект воплощен в жизнь», — сказал Шастин.

Анатолий Тарасов известен не только как создатель уникальных тренировочных методик, но и как инициатор создания юношеского хоккейного турнира «Золотая шайба», который более 60 лет назад дал старт карьерам тысяч юных спортсменов, включая известных омских хоккеистов. Его имя внесено в Зал мировой хоккейной славы и Зал славы Международной федерации хоккея. Памятник Тарасову станет еще одним напоминанием о выдающемся человеке, который стал примером для многих поколений хоккеистов и символом любви к спорту.