Мэр Уфы объяснил, зачем улетел в Казань

— Мы пытаемся перейти на многолетние цветники. Для нас это сложная задача. И мы обмениваемся опытом. Для них это тоже непросто всё. Очень важно перестраивать работу наших коммунальных служб в вопросах озеленения и цветных дел. Считаю, что эта практика важна для нашего города, — отметил градоначальник.