Мэр Уфы объяснил, зачем улетел в Казань

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вместе с делегацией управления коммунального хозяйства уехал в Казань, чтобы там обменяться опытом с местными чиновниками по вопросам озеленения парков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
— Мы пытаемся перейти на многолетние цветники. Для нас это сложная задача. И мы обмениваемся опытом. Для них это тоже непросто всё. Очень важно перестраивать работу наших коммунальных служб в вопросах озеленения и цветных дел. Считаю, что эта практика важна для нашего города, — отметил градоначальник.
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