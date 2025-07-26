Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под Красноярском

В Большемуртинском районе произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими, включая ребенка. По предварительным данным, 66-летняя водитель Chevrolet Lacetti не пропустила на перекрестке неравнозначных дорог Toyota Wish, которую вела 26-летня женщина.