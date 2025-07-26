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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под Красноярском

В Большемуртинском районе произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими, включая ребенка.

В Большемуртинском районе произошло серьезное ДТП с четырьмя пострадавшими, включая ребенка. По предварительным данным, 66-летняя водитель Chevrolet Lacetti не пропустила на перекрестке неравнозначных дорог Toyota Wish, которую вела 26-летня женщина.

Авария случилась около 14:00 на 81 км трассы Красноярск — Енисейск. При столкновении пострадали обе автомобилистки и пассажиры Toyota: годовалый малыш и женщина.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. Сейчас движение транспорта на проблемном участке организовано реверсивно по одной полосе.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что в Иланском пострадал в аварии несовершеннолетний мотоциклист.