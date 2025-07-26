Кикбоксеры из соликамской команды Ural Kali Fighter примут участие в юбилейном турнире Ural FC

В августе Пермь примет 10-й турнир Ural FC (12+). Помимо бойцов ММА, в нем примут участие представители кикбоксинга.
В частности, в поединках выступят 5 кикбоксеров из команды Ural Kali Fighter: четырехкратный победитель первенств России Алексей Чукманов, победитель первенств мира и Европы Кирилл Степаненко, чемпион мира (WAKO), обладатель Кубка мира (WAKO) Иван Зиновьев, победитель мирового Гран-При К-1 (WAKO) Артем Швецов и обладательница Кубка Мира (WAKO) Дарья Кувакина.
Наши спортсмены встретятся с бойцами из России, Уругвая, Бразилии, Турции, Испании и Марокко.