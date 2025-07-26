«Сотрудников ЖКХ в Беларуси за четыре года стало меньше на 8,5%, текучка кадров — 18,4%». Министерство ЖКХ сказало о сокращении кадров в отрасли

В стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года названа одна из проблем отрасли — это кадры. По информации Министерства ЖКХ, за последние четыре года численность работников организаций ЖКХ сократилась на 8,5%. На 1 января 2025 года в штате ЖКХ трудились более 126 тысяч человек, из которых около 28 тысяч — руководители, специалисты и другие служащие и чуть менее 100 тысяч — рабочие, дворники. Текучесть кадров организаций ЖКХ, по состоянию на 1 января 2025, составляет 18,4%, по подчиненным организациям — 13,6%.