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«Сотрудников ЖКХ в Беларуси за четыре года стало меньше на 8,5%, текучка кадров — 18,4%». Министерство ЖКХ сказало о сокращении кадров в отрасли

Министерство сказало о текучке кадров до 18,4% в отрасли ЖКХ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года названа одна из проблем отрасли — это кадры. По информации Министерства ЖКХ, за последние четыре года численность работников организаций ЖКХ сократилась на 8,5%. На 1 января 2025 года в штате ЖКХ трудились более 126 тысяч человек, из которых около 28 тысяч — руководители, специалисты и другие служащие и чуть менее 100 тысяч — рабочие, дворники. Текучесть кадров организаций ЖКХ, по состоянию на 1 января 2025, составляет 18,4%, по подчиненным организациям — 13,6%.

Дефицит профессиональных кадров в сфере ЖКХ связан с низкой привлекательностью рабочих мест и с недостаточным уровнем развития системы профподготовки кадров для нужд отрасли, констатировали в министерстве.

Кстати, сточные воды под Минском будут сбраживать, сушить и сжигать: «Не будет неприятных запахов».

Мы писали, что мусороперерабатывающий завод построен в Минске.

Кроме того, появилась информация что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси.

По информации ЖКХ, в Беларуси переходят на мусорные контейнеры, утопленные в землю.