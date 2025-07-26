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Два важных объекта в Судаке будут сданы до конца года

Глава администрации Судака Кирилл Чебышев совместно с министром строительства и архитектуры Республики Крым Эдуардом Щеголевым провели выездной мониторинг хода строительных работ на трех ключевых объектах муниципалитета.

Источник: Кирилл Чебышев/Telegram

«Ознакомились с процессом строительства детского сада в селе Морское, новой школы в селе Весёлое и 72-квартирного дома для реабилитированных граждан по улице Яблоневая в Судаке», — сообщил Чебышев.

Глава администрации Судака особо подчеркнул, что два из этих объектов — детский сад в Морском и многоквартирный дом в Судаке — планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

«Реализация строительства данных объектов позволит улучшить качество жизни наших граждан и обеспечить доступность образовательных и жилищных условий», — добавил Чебышев.