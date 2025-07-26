Два важных объекта в Судаке будут сданы до конца года

«Ознакомились с процессом строительства детского сада в селе Морское, новой школы в селе Весёлое и 72-квартирного дома для реабилитированных граждан по улице Яблоневая в Судаке», — сообщил Чебышев.
Глава администрации Судака особо подчеркнул, что два из этих объектов — детский сад в Морском и многоквартирный дом в Судаке — планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.
«Реализация строительства данных объектов позволит улучшить качество жизни наших граждан и обеспечить доступность образовательных и жилищных условий», — добавил Чебышев.