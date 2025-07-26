Мэр Самары предупредил о звонках мошенников от его имени в Телеграм

Мэр Самары Иван Носков сообщил о случаях мошенничества: неизвестные лица представляются им и совершают звонки через Телеграм. Глава города подчеркнул, что не использует этот мессенджер для звонков и призвал горожан не вступать в разговор с подозрительными контактами.
Иван Носков напомнил о важности цифровой безопасности. По его словам, соцсети и мессенджеры — удобные каналы для мошенников, распространения фейков и паники. Он рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию, сложные пароли и антивирусные программы.
Особое внимание мэр обратил на необходимость контролировать онлайн-активность подростков и пожилых людей — именно они чаще всего становятся жертвами интернет-преступников.
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