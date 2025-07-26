Серьезное ДТП в Чимишлийском районе: погибла 20-летняя девушка

По данным полиции, 22-летний молодой человек, управляя микроавтобусом, выехал на встречную полосу движения и столкнулся лоб в лоб с другим микроавтобусом, которым управлял 28-летний мужчина. На месте происшествия медики оказали первую помощь пяти пострадавшим, среди которых оказались двое несовершеннолетних 15 и 17 лет. Четырех человек доставили в местную больницу.