На месте схода грунта в Витебске ведутся восстановительные работы

В Витебске вблизи ул. Садовой подмыло грунт, обрушились семь хозпостроек.
Как уточнили в ведомстве, на месте работает 21 единица техники и 50 человек, из них 5 единиц техники МЧС и 20 спасателей.
Работники МЧС обследуют разрушенные и затопленные хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
Как сообщалось, вблизи ул. Садовой подмыло грунт, в результате чего обрушились семь хозпостроек, разрушен технический проезд 4×70 м, с дальнейшим схождением грунта в участок реки Западная Двина на ориентировочной площади 100×100 кв.м.