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На месте схода грунта в Витебске ведутся восстановительные работы

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте схода грунта в микрорайоне Верховье в Витебске ведутся восстановительные работы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: МЧС

В Витебске вблизи ул. Садовой подмыло грунт, обрушились семь хозпостроек.

Как уточнили в ведомстве, на месте работает 21 единица техники и 50 человек, из них 5 единиц техники МЧС и 20 спасателей.

Работники МЧС обследуют разрушенные и затопленные хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Как сообщалось, вблизи ул. Садовой подмыло грунт, в результате чего обрушились семь хозпостроек, разрушен технический проезд 4×70 м, с дальнейшим схождением грунта в участок реки Западная Двина на ориентировочной площади 100×100 кв.м.