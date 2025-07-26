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Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсе «Связующая нить»

Жители Самары и всей Самарской области могут принять участие во Всероссийской историко-патриотической акции-конкурсе «Связующая нить».

Жители Самары и всей Самарской области могут принять участие во Всероссийской историко-патриотической акции-конкурсе «Связующая нить». Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит в рамках Года Защитника Отечества.

Конкурс реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Принять участие можно бесплатно, отправив своё произведение — рассказ, очерк, эссе, стихотворение или другое художественное произведение.

Приём работ открыт до 15 октября на сайте проекта. Победителей ждут дипломы, призы, публикация в итоговом сборнике и церемония награждения в Москве. Подробности размещены в официальной группе конкурса во ВКонтакте.

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