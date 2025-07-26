Как выбрать безопасные готовые салаты: советы Роспотребнадзора

Покупая готовые салаты, важно соблюдать несколько правил. Продукт должен храниться исключительно в охлаждаемой витрине или холодильнике. Если салат продают на развес, его необходимо размещать отдельно от сырого мяса, птицы, морепродуктов и полуфабрикатов. Об этом рассказали 26 июля специалисты красноярского управления Роспотребнадзора.
Продавец обязан взвешивать салаты только в упаковке, используя одноразовые перчатки и специальный инвентарь — щипцы, лопатки или ложки. При выборе стоит обратить внимание на внешний вид продукта. не должно быть заветренной или засохшей поверхности, отслоения жидкости, размякшей консистенции или нетипичного цвета.
Отсутствие постороннего запаха не гарантирует качество продукта. Срок годности необходимо проверять на маркировке, где указаны не только дата, но также точное время производства и конечный час реализации. Готовые салаты не предназначены для хранения до следующего дня.
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