Белорусы стали больше пить коньяка, а меньше водки и пива

Например, если в первом полугодии 2024 года торговля Беларуси реализовала 4039,0 тыс. декалитров (дал) водки, то в январе-июне 2025 года — 3969,9 тыс. дал. Потеряли в продажах виноградные и плодовые вина, а также пиво.