Белорусы стали больше пить коньяка, а меньше водки и пива

Национальный статистический комитет Беларуси подсчитал, сколько продали алкоголя в первом полугодии 2025 года и сравнили с таким же периодом 2024-го.
Например, если в первом полугодии 2024 года торговля Беларуси реализовала 4039,0 тыс. декалитров (дал) водки, то в январе-июне 2025 года — 3969,9 тыс. дал. Потеряли в продажах виноградные и плодовые вина, а также пиво.
А вот продажи коньяка и бренди значительно увеличились. Кроме того, в плюсе оказались различные алкогольные и слабоалкогольные напитки, ликеры, шампанское и игристые вина.
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