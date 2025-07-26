42-градусная жара и ливни обрушатся на Казахстан

В РГП «Казгидромет» отметили, что погода без осадков сохранится на юге республики.
Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града… По республике ожидается усиление ветра, на юге, в центре — пыльная буря. На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
По данным синоптиков, днем прогнозируется:
сильная жара
- в областях Жетысу, Абай, в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях — до +35+39°C,
- в Павлодарской области и на юге Карагандинской области — до +35+36°C.
очень сильная жара
- на северо-западе, в центре области Жетысу, на юге области Абай, на западе, севере Алматинской, на юге Восточно-Казахстанской области — до +41+42°C.
Вместе с тем в Гидрометцентре рассказали, что ожидается:
- высокая пожарная опасность — в Восточно-Казахстанской области, в области Абай, на западе, востоке Костанайской, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Павлодарской, на западе, юге Атырауской, на юго-востоке Мангистауской области,
- чрезвычайная пожарная опасность — в Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, на юге, востоке Актюбинской области и области Улытау, на востоке, в центре Атырауской, на севере, западе, юге Мангистауской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской области.
В Астане, Алматы и Шымкенте 27, 28 и 29 июля 2025 года ожидаются дожди с грозами и жара, которая достигнет отметки +39°C.