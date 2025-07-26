42-градусная жара и ливни обрушатся на Казахстан

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большую часть территории Казахстана, на северо-западе, севере, в центре страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града… По республике ожидается усиление ветра, на юге, в центре — пыльная буря. На севере Казахстана в ночные и утренние часы прогнозируется туман.