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В Красноярском крае запустили второй комплекс по переработке ядерного топлива

25 В Железногорске Красноярского края ввели в эксплуатацию второй пусковой комплекс Опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива.

В Железногорске Красноярского края ввели в эксплуатацию второй пусковой комплекс Опытно-демонстрационного центра по утилизации отработавшего ядерного топлива. Об этом сообщили 25 июля в «Росатоме».

Новый промышленный модуль функционирует на площадке ФГУП «Горно-химический комбинат». Комплекс не только перерабатывает ОЯТ, но и собирает данные для проектирования мощного завода, построенного в 2024 году.

«Россия становится здесь первопроходцем: впервые в мире мы осуществляем в промышленном масштабе замыкание ядерного топливного цикла за счет существенного снижения доли природного урана и повторного использования продуктов переработки отработавшего ядерного топлива», — сказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

После выхода на проектную мощность комплекс сможет утилизировать до 200 тонн топлива ежегодно. Это позволит обеспечить развитие энергосистем нового поколения в предстоящие 15 лет.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что годовалый ребенок и три женщины травмировались при ДТП.