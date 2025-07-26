В Самаре привели в порядок сквер имени Высоцкого и озеленили улицу Ленинградскую

По поручению мэра Самары Ивана Носкова в сквере имени Высоцкого провели благоустройство. Работы начались после осмотра территории в мае 2025 года, когда внимание мэра и специалистов было обращено на износ амфитеатра и детской площадки.
В сквере заменили сломанные доски на скамейках и покрасили амфитеатр. На детской площадке обновили качели, подвесные элементы и отремонтировали канатный переход.
Также в центре города на пешеходной улице Ленинградской провели озеленение с учётом инженерных сетей. На участке площадью около 1000 кв. метров высадили 18 тысяч растений — петунии, канны, тагетесы и другие виды с компактной корневой системой.
Также в Самаре продолжается текущий ремонт детских и спортивных площадок.
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