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В Самаре привели в порядок сквер имени Высоцкого и озеленили улицу Ленинградскую

По поручению мэра Самары Ивана Носкова в сквере имени Высоцкого провели благоустройство.

По поручению мэра Самары Ивана Носкова в сквере имени Высоцкого провели благоустройство. Работы начались после осмотра территории в мае 2025 года, когда внимание мэра и специалистов было обращено на износ амфитеатра и детской площадки.

В сквере заменили сломанные доски на скамейках и покрасили амфитеатр. На детской площадке обновили качели, подвесные элементы и отремонтировали канатный переход.

Также в центре города на пешеходной улице Ленинградской провели озеленение с учётом инженерных сетей. На участке площадью около 1000 кв. метров высадили 18 тысяч растений — петунии, канны, тагетесы и другие виды с компактной корневой системой.

Также в Самаре продолжается текущий ремонт детских и спортивных площадок.

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