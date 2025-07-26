Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Крещение Руси дало русскому народу не просто культурный вектор, а путь к спасению, считает председатель Учебного комитета Русской православной церкви, протоиерей Максим Козлов.
«Для нас крещение Руси — это не просто некий государственно-политический выбор, некий культурный вектор, заданный в сторону восточно-христианской цивилизации. Это прежде всего открывшийся для наших предков путь к спасению. Люди получили возможность спасения в вечности. Это главное, что проповедует христианство. Не культуру, не скрепы, не традиционные ценности, а возможность спасения в вечности. И этот путь был начат более 1030 лет назад первым массовым крещением наших соотечественников», — сказал он РИА Новости.
Значимо засвидетельствовать, по его мнению, и то, что именно с крещением Руси начинается история нашего отечества: культуры, словесности, письменности, изобразительного искусства и архитектуры.
«Самое главное: самая душа народа, такой, какой мы ее знаем в лучших проявлениях, выковывается, претерпевает становление в ограде православной церкви», — сказал протоиерей.
Праздник крещения Руси вошел в дискурс общественного сознания в 1988 году, когда он впервые широко праздновался не только как церковный праздник, но и как общественное событие, считает он.
«В этом смысле 1988 год вновь стал для нас поворотным, потому что вновь Церковь попала в поле зрения, возможность войти в нее стала возможной и актуальной для очень большого количества людей», — заключил глава учебного комитета РПЦ.
День крещения Руси отмечается 28 июля, в день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника. В 2010 году День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.