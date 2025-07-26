Крещение Руси дало русскому народу путь к спасению, заявил протоиерей

«Для нас крещение Руси — это не просто некий государственно-политический выбор, некий культурный вектор, заданный в сторону восточно-христианской цивилизации. Это прежде всего открывшийся для наших предков путь к спасению. Люди получили возможность спасения в вечности. Это главное, что проповедует христианство. Не культуру, не скрепы, не традиционные ценности, а возможность спасения в вечности. И этот путь был начат более 1030 лет назад первым массовым крещением наших соотечественников», — сказал он РИА Новости.