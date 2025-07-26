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Молодожены могут расписаться в стиле Радзивиллов в Купаловском театре

В Купаловском театре молодоженов расписывают в стиле Радзивиллов.

Источник: Комсомольская правда

Любители театра и минской истории теперь могут пожениться в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, пишет news.by.

Первая пара расписалась 19 июля. Сообщается, что на сцену молодые не выходят — для них отведен Каминный зал. Если есть на то желание, то обменяться кольцами и даже вручить уникальное свидетельство могут люди в средневековых костюмах, в стиле эпохи Радзивиллов. Церемонию сопровождают и музыканты Купаловского.

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