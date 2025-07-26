Молодожены могут расписаться в стиле Радзивиллов в Купаловском театре

Любители театра и минской истории теперь могут пожениться в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, пишет news.by.
Первая пара расписалась 19 июля. Сообщается, что на сцену молодые не выходят — для них отведен Каминный зал. Если есть на то желание, то обменяться кольцами и даже вручить уникальное свидетельство могут люди в средневековых костюмах, в стиле эпохи Радзивиллов. Церемонию сопровождают и музыканты Купаловского.
Ранее мы писали, что советские «Шоколадные бутылочки», «Белочку» и «Суфле» показали на выставке в Минске. А вы помните их вкус?
Прочитайте драматичную историю старинного деревянного храма с 500-летней историей, который сгорел в Степанках под Жабинкой: «Говорили, что и старая церковь сгорела, а уцелела лишь икона Божией Матери».