Молодожены могут расписаться в стиле Радзивиллов в Купаловском театре

Первая пара расписалась 19 июля. Сообщается, что на сцену молодые не выходят — для них отведен Каминный зал. Если есть на то желание, то обменяться кольцами и даже вручить уникальное свидетельство могут люди в средневековых костюмах, в стиле эпохи Радзивиллов. Церемонию сопровождают и музыканты Купаловского.