Правительство профинансирует программу повышения квалификации

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство РФ направит 220 миллионов рублей на разработку программы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, сообщили в пресс-службе кабмина.
«По поручению президента правительство профинансирует разработку программы повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей детских садов, школ, а также организаций дополнительного образования и их структурных подразделений. Распоряжение о выделении на эти цели 220 миллионов рублей подписано», — сообщили в кабмине.
Новая программа будет содержать единый подход к обмену опытом, распространению новейших практик, а также повышению компетенции руководителей образовательных учреждений. Оператором программы определен Фонд гуманитарных проектов.
«Первые мероприятия по апробации содержания программы повышения квалификации планируется провести уже в 2025 году», — отметили в кабмине.