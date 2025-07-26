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Правительство профинансирует программу повышения квалификации

Правительство направит 220 миллионов рублей на программу повышения квалификации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство РФ направит 220 миллионов рублей на разработку программы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, сообщили в пресс-службе кабмина.

«По поручению президента правительство профинансирует разработку программы повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей детских садов, школ, а также организаций дополнительного образования и их структурных подразделений. Распоряжение о выделении на эти цели 220 миллионов рублей подписано», — сообщили в кабмине.

Новая программа будет содержать единый подход к обмену опытом, распространению новейших практик, а также повышению компетенции руководителей образовательных учреждений. Оператором программы определен Фонд гуманитарных проектов.

«Первые мероприятия по апробации содержания программы повышения квалификации планируется провести уже в 2025 году», — отметили в кабмине.