Музыканту Андрею Григорьеву-Апполонову исполнилось 55 лет

~В 2003 году Григорьев-Апполонов встретил новую любовь — избранницей артиста стала мастер спорта по теннису Марина Банкова.~ В декабре того же года у пары родился сын Иван, в 2008-м — еще один сын Артемий. В том же году Андрей и Марина поженились и прожили в официальном браке еще десять лет. В апреле 2019 года в сети появились слухи о разладе между супругами, а уже в сентябре Григорьев-Апполонов заявил, что развелся с женой. Позже стало известно, что причиной развода стал роман Банковой с баскетболистом Андреем Зубковым. Первое время дети экс-супругов жили с матерью и отчимом (уже в декабре 2019 Марина вышла замуж за Зубкова), но вскоре их старший сын Иван переехал к звездному отцу.