«Обидно, когда чей-то бездумный поступок сводит на нет наши усилия»: чиновник из Уфы сообщил об акте вандализма

В Уфе на тропе «Висячий камень» неизвестные разбили одну из скамеек. Об этом сообщил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов.
— Мы вкладываем силы и душу в благоустройство наших городских территорий, чтобы каждый мог насладиться ими. Обидно, когда чей-то бездумный поступок сводит на нет наши усилия, — написал в своем телеграм-канале чиновник.
Он призвал ценить чужой труд и напомнил, что всё на тропе — скамейки, урны, детские площадки и зеленые насаждения — создано для удобства людей.
Хамитов призвал жителей звонить в полицию, если они станут свидетелями вандализма.
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