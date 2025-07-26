В Ростове временно изменят движение транспорта из-за велопробега

Колонна велосипедистов стартует в 09:00 с площадки заводоуправления «Ростсельмаш» и проследует по улице Менжинского, проспектам Сельмаш, Шолохова, Театральному, улице Текучева, Ворошиловскому мосту, улицам Бориса Слюсаря и Левобережной до парка «Левобережный», где финиширует около 12:00. В это время общественный транспорт на маршрутах может задерживаться. Также там будет перекрыто движение остального транспорта.