В Ростове временно изменят движение транспорта из-за велопробега

27 июля в Ростове-на-Дону пройдет восьмой общегородской велопробег, в связи с чем будет скорректирована работа общественного транспорта. Временные изменения связаны с ограничениями дорожного движения и рекомендациями Госавтоинспекции, сообщили в городской администрации.
С 08:30 до 11:00 будет отключена контактная сеть троллейбусов на улице Менжинского, проспектах Сельмаш, Шолохова и Ворошиловском. В этот период троллейбусные маршруты №№ 1, 5, 6 и 9 прекратят работу, а транспорт будет перераспределен на другие направления.
Колонна велосипедистов стартует в 09:00 с площадки заводоуправления «Ростсельмаш» и проследует по улице Менжинского, проспектам Сельмаш, Шолохова, Театральному, улице Текучева, Ворошиловскому мосту, улицам Бориса Слюсаря и Левобережной до парка «Левобережный», где финиширует около 12:00. В это время общественный транспорт на маршрутах может задерживаться. Также там будет перекрыто движение остального транспорта.
Схема перекрытия улиц на время проведения велопарада.
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