Таможенный комитет передал изъятые культурные ценности в Центр исламской цивилизации

По инициативе нашего Президента создается Центр исламской цивилизации. Это не просто музей, а великая научная обитель, которая будет служить не только для просвещения народа, но и для укрепления международного престижа Узбекистана. И мы, сотрудники Таможенного комитета, приняли общее решение: изъятые в процессе службы культурные ценности необходимо передать именно туда, где они будут доступны народу. Многие ранее переданные музеи хранили эти артефакты в подвалах и сундуках, не выставляя их. А ведь за каждым экспонатом стоит тяжелый труд таможенников. Мы хотим, чтобы эти объекты были выставлены в экспозиции, а не оставались в запасниках.