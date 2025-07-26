В Самаре открылся фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес»

САМАРА, 26 июл — РИА Новости. Всероссийский фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес» открыли лекцией и сериалом о крещении Руси в самарском историческом парке «Россия — моя история», передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия фестиваля, приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26−27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России. Фестиваль приурочен к открытию музея христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе.
В самарском парке фестиваль начали с премьеры сериала «Россия — моя история. Херсонес» и лекции «Крещение Руси. Неизвестные страницы», которую провел замруководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ иеромонах Герасим (Вертей), передает корреспондент РИА Новости. Сериал об истории Древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях осветили события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвет в Великой Византии, взаимоотношения с Русью, включая осаду Херсонеса и крещение князя Владимира.
После лекции отца Герасима самарцы смогли задать ему интересующие вопросы о событиях эпохи крещения Руси. Среди гостей также провели викторину по этой теме.
Затем гостям фестиваля представили планшетную выставку «Церковь и образование», экскурсию по ней провел отец Герасим. На планшетах представили данные о первых школах на Руси, о берестяных грамотах, монастырском просвещении, книгопечатании и других интересных фактах. Проект подготовили Самарский политех и Самарская епархия РПЦ.