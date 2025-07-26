В Самаре открылся фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес»

В самарском парке фестиваль начали с премьеры сериала «Россия — моя история. Херсонес» и лекции «Крещение Руси. Неизвестные страницы», которую провел замруководителя Самарского епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ иеромонах Герасим (Вертей), передает корреспондент РИА Новости. Сериал об истории Древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях осветили события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, расцвет в Великой Византии, взаимоотношения с Русью, включая осаду Херсонеса и крещение князя Владимира.