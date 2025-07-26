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В Ростове-на-Дону временно отключат фонтаны в Дни ВМФ и ВДВ

27 июля и 2 августа фонтаны Ростова выключат и осушат.

Источник: Комсомольская правда

Из-за празднования Дня Военно-морского флота (27 июля) и Дня Воздушно-десантных войск (2 августа) фонтаны Ростова-на-Дону будут временно отключены.

Такое решение приняли власти города по рекомендации главка донской полиции для обеспечения общественной безопасности, сообщили в администрации донской столицы.

Как сообщили в Управлении благоустройства и лесного хозяйства города, 27 июля и 2 августа все фонтаны, находящиеся на балансе ведомства, будут осушены и отключены. В промежутках между этими датами они возобновят работу в обычном режиме.

Исключением станет фонтан «Атланты» на Театральной площади — его не будут включать в течение всего периода из-за сложности процедуры наполнения и осушения чаши.

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