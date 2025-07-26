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Временную напольную навигацию разместили на станции метро «Саларьево»

В связи с закрытием участка Сокольнической линии Московского метрополитена от станции «Саларьево» до «Потапово» 26 — 28 июля, на станции «Саларьево» размещена временная линейная навигация. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мы предоставляем комплексный сервис пассажирам на время изменений работы транспорта, чтобы поездки всегда оставались комфортными. Впервые применяем линейную навигацию на полу станции “Саларьево”. Теперь не нужно обращать внимание на временные указатели, а достаточно идти по линии определенного цвета. Если мы получим положительную обратную связь от пассажиров, будем применять это решение и во время других изменений. Продолжаем повышать качество обслуживания в городском транспорте, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что вместо поездов пассажиров перевозят автобусы КМ. На новой навигации измененным и временным маршрутам присвоили свои цвета, а на станции «Саларьево» разместили более 200 м цветных полос, которые приведут к нужному выходу и автобусам КМ. Использовали также и стандартную навигацию: на улице у станций закрытого участка разместили 67 мобильных стоек. Они подскажут путь до остановки и маршрут следования бесплатных автобусов. На станциях Сокольнической линии разместили более 60 плакатов и 150 информационных указателей. У станций закрытого участка дежурят инспекторы ЦОМП. Они готовы проконсультировать пассажиров, а также помочь маломобильным гражданам. Об основных изменениях можно услышать в вестибюлях и переходах всех станций метро.

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