Временную напольную навигацию разместили на станции метро «Саларьево»

Отмечается, что вместо поездов пассажиров перевозят автобусы КМ. На новой навигации измененным и временным маршрутам присвоили свои цвета, а на станции «Саларьево» разместили более 200 м цветных полос, которые приведут к нужному выходу и автобусам КМ. Использовали также и стандартную навигацию: на улице у станций закрытого участка разместили 67 мобильных стоек. Они подскажут путь до остановки и маршрут следования бесплатных автобусов. На станциях Сокольнической линии разместили более 60 плакатов и 150 информационных указателей. У станций закрытого участка дежурят инспекторы ЦОМП. Они готовы проконсультировать пассажиров, а также помочь маломобильным гражданам. Об основных изменениях можно услышать в вестибюлях и переходах всех станций метро.