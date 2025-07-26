В Омской области продолжаются работы по ремонту ключевой автодороги

Работы сосредоточены на участке с 144 по 152 километр трассы — от деревни Русановка до рабочего поселка Нововаршавка. Подрядная организация АО «Омскавтодор» уже завершила основной объем работ, включая фрезерование старого покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга, устройство ровиков уширения и укладку двух слоев асфальтобетона. До конца проекта осталось выполнить укрепление обочин, нанесение разметки и установку дорожных знаков.