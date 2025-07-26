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В Омской области продолжаются работы по ремонту ключевой автодороги

Речь идет про участок трассы от деревни Русановка до рабочего поселка Нововаршавка.

Источник: Комсомольская правда

Работы сосредоточены на участке с 144 по 152 километр трассы — от деревни Русановка до рабочего поселка Нововаршавка. Подрядная организация АО «Омскавтодор» уже завершила основной объем работ, включая фрезерование старого покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга, устройство ровиков уширения и укладку двух слоев асфальтобетона. До конца проекта осталось выполнить укрепление обочин, нанесение разметки и установку дорожных знаков.

«Ремонт дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка ведется хорошими темпами. Обновляем трассу в Нововаршавском районе в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Виталий Хоценко.

Обновление участка направлено на повышение безопасности движения, улучшение транспортной доступности района и создание комфортных условий для жителей.

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