Как правильно вести себя во время грозы и как помочь человеку, пораженному молнией

Но при ударе молнией ток проходит через организм за доли секунды, потому человек гибнет далеко не всегда. Волонтеры студенческого спасательного отряда Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова отмечают, что обычно при ударе молнией человек теряет сознание и находится в таком состоянии от нескольких минут до нескольких дней. Когда сознание восстанавливается, человек становится очень возбужденным, кричит, жалуется на сильную боль в местах попадания молнии, где появляются очень глубокие ожоги. Часто у пострадавшего перестает действовать рука или нога (а иногда и все конечности сразу), иногда ослабляется зрение и ухудшается слух, появляется сильная головная боль. Возможны судороги, остановка сердца и дыхания.