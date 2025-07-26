Как правильно вести себя во время грозы и как помочь человеку, пораженному молнией

В связи с непогодой в различных регионах страны участились случаи поражения людей молнией. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что следует делать, если вы столкнулись с разгулом стихии.
Не лишним будет напомнить, что такое молния. Это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, который происходит во время грозы, проявляется яркой вспышкой света и сопровождается громом. Напряжение молнии может достигать 100 миллионов вольт. Казалось бы, смертельный случай, спасения быть не может.
Но при ударе молнией ток проходит через организм за доли секунды, потому человек гибнет далеко не всегда. Волонтеры студенческого спасательного отряда Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова отмечают, что обычно при ударе молнией человек теряет сознание и находится в таком состоянии от нескольких минут до нескольких дней. Когда сознание восстанавливается, человек становится очень возбужденным, кричит, жалуется на сильную боль в местах попадания молнии, где появляются очень глубокие ожоги. Часто у пострадавшего перестает действовать рука или нога (а иногда и все конечности сразу), иногда ослабляется зрение и ухудшается слух, появляется сильная головная боль. Возможны судороги, остановка сердца и дыхания.
— Первое, что нужно сделать при поражении человека молнией, — это вызвать скорую помощь. Сразу же проверьте, есть ли у человека дыхание и сердцебиение. Если сердце и легкие пока работают беспорядочно, нужно начинать искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, — рассказала начальник отряда Екатерина Ерохина.
В городе гроза не так страшна — удар принимают на себя высокие здания и специальные устройства — молниеотводы. Тем не менее в сильную непогоду лучше не находиться на улице, особенно рядом с деревьями, и укрыться в любом здании или на станции метро.
Но как же вести себя, если вы попали в грозу на даче или в походе?
Волонтеры спасотряда предупреждают — если непогода застала вас в лесу, нужно встать на безопасном расстоянии (4−5 метров) от деревьев. Молния чаще всего бьет в дуб, тополь и ель, но и под другими деревьями находиться небезопасно. Чтобы уберечься от удара, нужно спрятаться под низкими кустарниками и сесть на землю в позе эмбриона. Нельзя разводить костер — дым притянет разряд.
Если гроза застала вас на открытой местности, постарайтесь найти овраг или низину, после чего лягте там на землю. Главное, чтобы поблизости не было деревьев, построек или других возвышающихся объектов — молния с высокой долей вероятности будет бить в них.
Если гроза застала вас у водоема, необходимо отбежать от него на расстояние не менее чем в 100 метров. Дальше алгоритм действий такой же — найти низину, удаленную от высоких объектов, спрятаться в ней.
А может ли молния ударить в мобильный телефон? Да, может. А еще — в зонт, ключи и вообще любой металлический предмет. Притянуть разряд может мотоцикл или велосипед. От всего этого в грозу лучше избавиться.
Кстати, способны ли резиновые тапочки или сапоги спасти от поражения молнией? Как известно, резина не проводит электрический ток. Доцент МИРЭА Арсений Буряков в разговоре с изданием Russia Today заявил, что толстая резиновая подошва может уменьшить риск поражения током при ударе молнии, однако это не делает обувь надежной защитой в непогоду.
— Если ток проходит через жизненно важные органы, вероятность смертельного исхода резко возрастает. Однако если разряд задевает человека лишь частично или идет по поверхности тела (так называемый поверхностный пробой), то последствия могут быть менее тяжелыми. В таких случаях даже небольшая изоляция, например резиновая подошва, способна немного уменьшить воздействие, но это не отменяет опасности, — пояснил специалист.
ГДЕ ГРОЗЫ ОПАСАЮТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО.
По информации сайта Всероссийского добровольного пожарного общества, максимальное количество случаев поражения молнией наблюдается в тропическом и субтропическом поясах. В США от грозовых разрядов погибает больше людей, чем от всех стихийных бедствий, за исключением наводнений, которые хотя и более смертоносные, но происходят реже грозы. Всемирная метеорологическая организация включила это явление в список атмосферных катастроф с самыми высокими показателями смертности — наряду с циклонами, смерчами, градом.
По стране участились случаи смертельного поражения молнией. Профессор Шамин объяснил, почему это произошло.