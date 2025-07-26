Губернатор подписал футболку с оригинальным принтом после победы «Крыльев Советов»

После победного матча «Крыльев Советов» над «Пари Нижний Новгород» (2:0), состоявшегося 25 июля на «Солидарность Арене», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал футболку с необычным принтом для юного спортивного блогера Семёна Сагалова.
На футболке изображён сам губернатор в виде жёлтого персонажа с перечёркнутым лицом — дизайн, который уже появлялся на трибунах во время матча «Крыльев» с «Акроном» 19 июля. Тогда Вячеслав Федорищев обратил внимание на такой принт и поделился фото в своем телеграм-канале. Теперь он лично подписал эту футболку.
«Благодарю Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева за приятный и самоироничный подарок! Также хочу сказать спасибо за поддержку и подписку на мой канал. Желаю вам, Вячеслав Андреевич, удачи и успехов во всех начинаниях!» — написал Семён Сагалов в своем телеграме.
А ранее Вячеслав Федорищев рассказал о финансовом положении футбольного клуба и их возможных партнерах.
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