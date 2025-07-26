В некоторых округах Москвы появились новые выделенные полосы

«Новые выделенные полосы протяженностью почти два километра появились в СЗАО, ЗАО, САО и ТиНАО. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее и безопаснее добираться на городском транспорте до дома, работы и социальных объектов. Мы делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.