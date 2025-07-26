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В некоторых округах Москвы появились новые выделенные полосы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В столице появились новые выделенные полосы для общественного транспорта на Муравской улице, улице Толбухина на Северо-Западной хорде, а также на улице Летчика Осканова и на площади в поселке завода «Мосрентген». Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Новые выделенные полосы протяженностью почти два километра появились в СЗАО, ЗАО, САО и ТиНАО. Теперь жители и гости столицы смогут быстрее и безопаснее добираться на городском транспорте до дома, работы и социальных объектов. Мы делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По ним курсируют автобусы 13 маршрутов, которыми ежедневно пользуются более 85 тысяч пассажиров.

С начала года в Москве было открыто 11 новых выделенных полос общей протяженностью более 12,5 км. В будние дни по ним следуют 55 маршрутов, совершая около 270 тысяч поездок.

Развитие улично-дорожной сети и расширение возможностей общественного транспорта реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках также идет масштабная работа по обновлению подвижного состава, строительству транспортных пересадочных узлов и развитию Центрального транспортного узла, который соединит Москву с пригородами и упростит передвижение для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

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