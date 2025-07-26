Деньги любят не только счет, но и контроль

Как-то я переводила деньги родителям, живущим в другом городе. Не огромные, но и не на булавки — около пяти средних зарплат. Транзакцию приостановили. Я связалась с банком, мне объяснили, что перевод выглядит подозрительным, задали кучу вопросов: кому я отправляю деньги, зачем, помню ли я мамин день рождения. А недавно был случай еще интереснее. Папа гостил у меня в Петербурге, а уезжая, решил закрыть вклад и перевести деньги на мой счет для последующей крупной покупки. Мы это все делали даже не онлайн. Пришли в банк лично. И что вы думаете? Депозит закрыли, а перевести деньги не получилось. Операционистки только руками разводили, ссылаясь на службу безопасности банка. Сказали, что решить вопрос можно только на следующий день. А на следующий день папу замучили вопросами: кем я ему прихожусь? помнит ли он, по какому адресу я сто тысяч лет назад проживала в Перми? а где сейчас живу, точно знает? Два часа на все ушло!