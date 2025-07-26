ОТВЕТ ГОТОВ!
Какая пропаганда захлестнула Республику Молдова и оболванивает её население?
Ответ дает экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
Интересное кино у нас получается. Согласно заголовка, мы действительно утопаем в российской пропаганде. Но где она?
Я практически сутками занимаюсь просмотром различных новостей, информационных сообщений, как отечественных, так и российских, европейских и американских. Ни одна, из сколь-нибудь значимых новостей не проходит мимо меня.
Но вот информацию, которая изложена в этой заметке, я читаю впервые. Я не говорю, что её не было. Возможно и была, но была в таких источниках, которые распространяются в виде листовок только в узком кругу особо посвящённых, да и то под покровом ночи. А может Euronews сами их придумали и сами их распространяют? А почему бы и нет?
Далее, СМИ, включая интернет источники, распространяющие российскую пропаганду, запрещены или так зажаты на территории Республики Молдова, что доступ к ним имеет уже достаточно ограниченный круг лиц. Так что, если и существует такая информация, то циркулирует она в основном среди жителей РФ, которых наши выборы особо-то и не беспокоят.
А вот что имеем в избытке мы в своём информационном пространстве, так это с утра до вечера льющуюся ложь официальных лиц об их грандиозных успехах, о переговорах о вступлении в ЕС, которые начинаются каждый день на протяжении уже почти года, о посылке десятков тысяч российских солдат к нам в страну под прикрытием дипломатических паспортов, о том, что в случае проигрыша жёлтых молдавских парней сразу пошлют на войну с Украиной, что ЕС сразу прекратит финансирование (это не ложь, а откровенный политический шантаж) и т.д. и т.п.
Солисты в лице наших официалов, которые кормят нас этой лапшой, поддерживаются хором местных подпевал и сопровождаются ариями, исполняемыми европейскими кураторами.
Так какая пропаганда захлестнула Республику Молдова и оболванивает её население?