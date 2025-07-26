«Где она, эта российская пропаганда в Молдове?»: эксперт Муравский жёстко ответил западному изданию Euronews

А вот что имеем в избытке мы в своём информационном пространстве, так это с утра до вечера льющуюся ложь официальных лиц об их грандиозных успехах, о переговорах о вступлении в ЕС, которые начинаются каждый день на протяжении уже почти года, о посылке десятков тысяч российских солдат к нам в страну под прикрытием дипломатических паспортов, о том, что в случае проигрыша жёлтых молдавских парней сразу пошлют на войну с Украиной, что ЕС сразу прекратит финансирование (это не ложь, а откровенный политический шантаж) и т.д. и т.п.