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Образовательная программа и окружные активности: как прошёл первый день на Молодёжном форуме ПФО «иВолга»

25 июля на Мастрюковской поляне Самарской области начали работу ключевые тематические блоки Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.

25 июля на Мастрюковской поляне Самарской области начали работу ключевые тематические блоки Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь. Форумы, реализованного в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». 1 600 участников из 80 регионов России приступили к образовательной программе, проходящей в формате сюжетной игры, а также приняли участие в первых окружных конкурсах: турнире по дворовым видам спорта «Снова в спорт» и творческом конкурсе региональной песни «Голоса иВолги».

Образовательная программа иВолги в этом году проходит в необычном формате — она интегрирована в сюжетную игру, которая охватывает всю тематику форума в 2025 году. Участники изучают историю страны, знакомятся с выдающимися россиянами, выполняют задания по своим направлениям и зарабатывают жетоны — части большого QR-кода. На закрытии форума этот код откроет коллективную мечту молодёжи Приволжского федерального округа. Игра помогает вовлечься в обучение и осознать свою роль в будущем страны. Участники проходят программу по семи профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

Образовательная программа началась с открытого диалога с директором Росдетцентра Александром Кудряшовым, председателем Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Дмитрием Покровским, заместителем директора по патриотическому воспитанию Центра «ВОИН» Екатериной Самсоновой и заместителем директора по программной деятельности Форумной дирекции Марией Белогуровой. Темой обсуждения стала «Роль детских и молодёжных объединений в укреплении духовно-нравственных ценностей».

«Форум “иВолга” стал важной площадкой для активных детей и молодёжи ПФО. Интенсивная образовательная программа позволяет участникам знакомиться друг с другом, со спикерами, узнавать много фактов и информации, которые влияют на их профессиональный рост. Эти знания преобразовываются в достижения нашей страны. Во время дискуссии мы поговорили о возможностях, которые существуют в России, о деятельности детских общественных организаций, о духовно-нравственном воспитании», — поделился директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

Форумная образовательная программа насыщенная и разноплановая. Важной её частью стала дополнительная программа «Время действовать» — встречи с экспертами, практики и прикладные форматы, не привязанные к конкретному направлению. Каждый участник может найти здесь полезный контент: от мотивационных лекций до практических занятий, которые помогают усилить как личную, так и командную траекторию развития.

В рамках патриотической повестки участники посетили Патриотический павильон форума, который будет работать все дни. Здесь развернута интерактивная выставка, посвящённая трудовому подвигу регионов ПФО в годы Великой Отечественной войны, а также Героям Великой Отечественной войны и Специальной военной операций. Архивные материалы, мультимедийные элементы и тематические инсталляции помогают молодёжи глубже понять историю страны и почувствовать гордость за её Героев.

«Когда мы говорим про патриотическое воспитание, часто имеем в виду, что это только исторические знания. На самом деле патриотизм заключается в том, чтобы человек двигал свою идеологию, достигал высот в науке и в экономическом секторе, развивая свою страну. Форум “иВолга” — это про патриотику. Здесь собираются неравнодушные люди. Молодёжь настроена сюда ехать за конкретными навыками и знаниями. Они уже замотивированы и готовы впитывать в себя эту информацию, чтобы после передать её своим коллегам в регионе», — отметила заместитель директора по патриотическому воспитанию Центра «ВОИН» Екатерина Самсонова.

Также на форуме стартовали два окружных конкурса: турнир по дворовым видам спорта «Снова в спорт» и конкурс региональной песни-визитки «Голоса иВолги». В первом команды из субъектов ПФО соревнуются в классических дворовых играх — «Резиночке», «Вышибалах» и «Городках». А во втором — делегации представили музыкальные композиции, отражающие культурную специфику своих регионов. По итогам выступлений победу в конкурсе «Голоса иВолги» одержала делегация Республики Башкортостан.

«Конкурс “Голоса иВолги” — это не просто выступление. Это возможность заявить о культуре своего региона, о его людях, смыслах и традициях. Мы постарались вложить в номер всё, чем гордимся, и рады, что нас услышали. Такие конкурсы объединяют и позволяют почувствовать, что мы часть большого дела», — рассказала участница профиля «Культура и искусство» из Республики Башкортостан Екатерина Назаренко.

В течение дня на площадке форума проходили консультации по грантовым конкурсам. Участники встречались с экспертами, дорабатывали заявки и уточняли формальные требования. 26 июля на форуме стартует защита проектов в рамках конкурса Росмолодёжь. Гранты — участники смогут побороться за грантовую поддержку до 1 миллиона рублей на реализацию своих инициатив. А 27 июля пройдёт конкурс молодёжных инициатив Приволжского федерального округа, организованный Фондом содействия развитию институтов гражданского общества. В нём можно получить до 500 тысяч рублей на поддержку проектов. Также в рамках конкурса молодёжных инициатив ПФО от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества проходит конкурс «Молодёжные медиа ПФО». Участники посещают специальные встречи с медиаспециалистами, учатся основам освещения событий и прокачивают профессиональные навыки. Победителей ждёт призовой фонд 200 000 рублей и возможность работы с медиаинфраструктурой округа.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте, Telegram.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь. Форумы.

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