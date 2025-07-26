Образовательная программа и окружные активности: как прошёл первый день на Молодёжном форуме ПФО «иВолга»

«Когда мы говорим про патриотическое воспитание, часто имеем в виду, что это только исторические знания. На самом деле патриотизм заключается в том, чтобы человек двигал свою идеологию, достигал высот в науке и в экономическом секторе, развивая свою страну. Форум “иВолга” — это про патриотику. Здесь собираются неравнодушные люди. Молодёжь настроена сюда ехать за конкретными навыками и знаниями. Они уже замотивированы и готовы впитывать в себя эту информацию, чтобы после передать её своим коллегам в регионе», — отметила заместитель директора по патриотическому воспитанию Центра «ВОИН» Екатерина Самсонова.