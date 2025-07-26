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В августе пермские пришкольные лагеря примут 1200 детей

На следующей неделе лагеря дневного пребывания открывают третью смену.

На следующей неделе лагеря дневного пребывания открывают третью смену. В планах — разнообразные программы, в том числе экологические, патриотические, историко-краеведческие и другие.

Всего лагеря дневного пребывания будут работать при 12 школах в Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском районах. На базе 9 школ в пяти районах будут действовать лагеря труда и отдыха. Основным направлением трудовой деятельности для старшеклассников будет благоустройство.

Программы и адреса лагерей размещены на сайте лето.вперми.рф. Информация о наличии свободных мест — на сайтах школ.