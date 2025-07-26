В августе пермские пришкольные лагеря примут 1200 детей

Всего лагеря дневного пребывания будут работать при 12 школах в Кировском, Орджоникидзевском и Свердловском районах. На базе 9 школ в пяти районах будут действовать лагеря труда и отдыха. Основным направлением трудовой деятельности для старшеклассников будет благоустройство.