Загрузка крымских курортов превысила 74 процента

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%», — сказал Константинов.
По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь.
«Средний уровень бронирования отелей и санаториев на август — 66%, на сентябрь — 53% и продолжает расти», — сказал Константинов.