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Загрузка крымских курортов превысила 74 процента

Глава парламента Крыма Константинов: загрузка курортов полуострова превысила 74%

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Средний уровень загрузки работающих средств размещения на крымских курортах превысил 74%, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Средний уровень загрузки работающих средств размещения составляет более 74%», — сказал Константинов.

По его словам, туристы активно продолжают бронировать отдых на август и сентябрь.

«Средний уровень бронирования отелей и санаториев на август — 66%, на сентябрь — 53% и продолжает расти», — сказал Константинов.