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Грозы, ливни и туман обещают синоптики белорусам в ближайшие дни

МИНСК, 26 июл ― Sputnik. На воскресенье 27 июля в Беларуси объявлен желтый уровень погодной опасности ― по информации на сайте Белгидромета, местами по территории страны прогнозируются грозы, по юго-западу сильные дожди, а ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Сейчас в Ричмонде: +31° 3 м/с 63% 760 мм рт. ст. +31°
Источник: Sputnik.by

Температура воздуха в воскресенье составит в ночные часы +13..+19°С, днем +22..+28°С.

В начале новой недели на белорусскую погоду будут влиять фронтальные разделы от южного циклона, который будет смещаться с востока Польши на территорию Швеции.

В понедельник 28 июля погода будет облачной с прояснениями. По всей Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются ливни и грозы с сильным порывистым ветром. Ночью будет +14..+20°С, днем воздух прогреется до +22..+29°С.

Во вторник 29 июля ливни и грозы в Беларуси не прекратятся, ветер также останется сильным порывистым. Ночная температура будет колебаться в диапазоне +13..+20°С, днем будет +21..+26°С, по востоку до +29°С.