Грозы, ливни и туман обещают синоптики белорусам в ближайшие дни

Температура воздуха в воскресенье составит в ночные часы +13..+19°С, днем +22..+28°С.
В начале новой недели на белорусскую погоду будут влиять фронтальные разделы от южного циклона, который будет смещаться с востока Польши на территорию Швеции.
В понедельник 28 июля погода будет облачной с прояснениями. По всей Беларуси пройдут дожди, местами ожидаются ливни и грозы с сильным порывистым ветром. Ночью будет +14..+20°С, днем воздух прогреется до +22..+29°С.
Во вторник 29 июля ливни и грозы в Беларуси не прекратятся, ветер также останется сильным порывистым. Ночная температура будет колебаться в диапазоне +13..+20°С, днем будет +21..+26°С, по востоку до +29°С.