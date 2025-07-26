Выплаты в размере МРОТ к началу учебного года: что о них известно

Родителям школьников в России предложили назначить ежегодную выплату в размере прожиточного минимума к началу учебного года. Согласно законопроекту, выплата будет предоставляться на каждого ученика в семье и призвана помочь родителям подготовить детей к школе. Что известно о новом законопроекте, когда его примут и какие меры поддержки семей со школьниками действуют уже сейчас — в материале «Вечерней Москвы».
Помощь в сборах в школу.
Авторами законопроекта выступили депутаты от разных фракций, в числе которых Ярослав Нилов, Нина Останина и Яна Лантратова. Согласно инициативе, выплата в размере МРОТ будет предоставляться на каждого школьника в семье. Ожидается, что это должно помочь родителям подготовить детей к учебному году, учитывая затраты на школьную форму, обувь и канцелярию.
В настоящее время прожиточный минимум в России составляет 17 773 рубля. Для трудоспособного населения величина этого показателя — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.
Законопроект предполагает, что выплаты (на каждого школьника) могут получить:
проживающий на территории России один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет;инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в возрасте от 18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным общеобразовательным программам;родители инвалидов и лиц с ОВЗ, проходящих обучение по основным общеобразовательным программам.
— Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки, — приводит пояснение Нилова ТАСС.
«Дума заботится о людях».
По мнению экономиста Николая Кульбаки, все разговоры о новых выплатах родителям школьников призваны только вызвать общественный резонанс.
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— Я не думаю, что сейчас у государства и бюджета будет много денег для того, чтобы помогать людям. Поэтому сомневаюсь в принятии этого законопроекта, если честно, — считает собеседник «ВМ».
Он напомнил, что сессия в Думе заканчивается. Поэтому любое предложение сейчас может быть высказано, но до его принятия дело так и не дойдет.
— Они сейчас сказали, разошлись на каникулы — и потом все про их предложение забудут. Но останется хорошее ощущение, что Дума заботится о людях, — объяснил экономист.
Кроме того, уже сейчас существует ряд выплат в поддержку семей со школьниками. Поэтому принятие новой по прожиточному минимуму весьма сомнительно, резюмировал Кульбака.
Какие выплаты можно получить к началу учебного года.
Семьи в России, в которых растет ребенок школьного возраста, действительно уже сейчас могут получать поддержку от регионов. Власти самостоятельно разрабатывают размеры выплат к школе и критерии получателей. В некоторых регионах семьи получают определенную сумму на покупку школьных принадлежностей, а в других — готовые наборы.
Единовременные выплаты к школе положены в некоторых регионах России для многодетных и малоимущих семей, а в некоторых — всем школьникам. Для их получения необходимо обратиться в органы социальной защиты или многофункциональный центр (МФЦ). Кроме того, в ряде регионов предоставляют компенсацию за расходы на подготовку ребенка к школе.
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Средства материнского капитала можно направить на оплату образования ребенка или ежемесячные выплаты, если семья имеет низкий уровень дохода. Если маткапитал уже использован, а на счете осталась сумма до 10 тысяч рублей, средства также можно получить в виде ежемесячной выплаты.
Во всех регионах действует ежегодная акция «Собери ребенка в школу». Нуждающиеся дети могут получить школьные рюкзаки, наборы канцелярии и школьную форму.
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