Выплаты в размере МРОТ к началу учебного года: что о них известно

Родителям школьников в России предложили назначить ежегодную выплату в размере прожиточного минимума к началу учебного года. Согласно законопроекту, выплата будет предоставляться на каждого ученика в семье и призвана помочь родителям подготовить детей к школе. Что известно о новом законопроекте, когда его примут и какие меры поддержки семей со школьниками действуют уже сейчас — в материале «Вечерней Москвы».