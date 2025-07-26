В Москве увеличится число награжденных знаком отличия «Волонтер Москвы»

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число награждённых знаком отличия «Волонтёр Москвы» увеличится до 100 человек в год, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Увеличим количество награждённых знаком отличия “Волонтёр Москвы” до 100 человек в год. С этого года знак отличия “Волонтёр Москвы” будет присуждаться в трёх степенях, в зависимости от стажа волонтёрской деятельности, с денежным вознаграждением: I степень — от пяти лет, с выплатой 250000 рублей; II степень — от трех лет, с выплатой 100000 рублей; III степень — от одного года, с выплатой 50000 рублей», — написал он в Telegram-канале.
Мэр отметил, что награда была учреждена в 2022 году. По его словам, за три года её получили 90 человек, среди них школьники и волонтёры старшего возраста с большим опытом. Каждый год заявки на награду подают около тысячи человек.
«Благодарю всех, кто в команде волонтёров поддерживает городские проекты и принимает активное участие в жизни Москвы», — добавил Собянин.