В Москве увеличится число награжденных знаком отличия «Волонтер Москвы»

«Увеличим количество награждённых знаком отличия “Волонтёр Москвы” до 100 человек в год. С этого года знак отличия “Волонтёр Москвы” будет присуждаться в трёх степенях, в зависимости от стажа волонтёрской деятельности, с денежным вознаграждением: I степень — от пяти лет, с выплатой 250000 рублей; II степень — от трех лет, с выплатой 100000 рублей; III степень — от одного года, с выплатой 50000 рублей», — написал он в Telegram-канале.