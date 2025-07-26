В донской столице 27 июля и 2 августа временно отключат фонтаны

В Ростове 27 июля и 2 августа 2025 года, по рекомендации главка донской полиции, будут отключены фонтаны. Как уточнили в городской администрации, это будет сделано для обеспечения общественной безопасности.
Такое решение было принято в управлении благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону из-за празднования 27 июля Дня Военно-морского флота и 2 августа Дня Воздушно-десантных войск.
Уточняется, что в промежутках между этими датами фонтаны будут работать в штатном режиме.
Исключением будет лишь один фонтан «Атланты» на Театральной площади. Его решили не включать из-за сложной процедуры наполнения и осушения чаши.