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В донской столице 27 июля и 2 августа временно отключат фонтаны

Это связано с тем, что на эти даты приходятся два праздника День Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск.

Источник: АиФ-Ростов

В Ростове 27 июля и 2 августа 2025 года, по рекомендации главка донской полиции, будут отключены фонтаны. Как уточнили в городской администрации, это будет сделано для обеспечения общественной безопасности.

Такое решение было принято в управлении благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону из-за празднования 27 июля Дня Военно-морского флота и 2 августа Дня Воздушно-десантных войск.

Уточняется, что в промежутках между этими датами фонтаны будут работать в штатном режиме.

Исключением будет лишь один фонтан «Атланты» на Театральной площади. Его решили не включать из-за сложной процедуры наполнения и осушения чаши.